حماس تعلق على اقتحام مستوطنين الأقصى بملابس "الكهنة"

العالم-فلسطين

وأضاف قاسم، في تصريحٍ صحفيٍّ، الاثنين، "هذه الخطوة الاستفزازية تأتي في سياق العدوان الصهيوني المستمر على هوية المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية مختلفة".



وشدد على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل حماية هوية المسجد الأقصى بكل الوسائل، وسيواجه التصعيد ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بتصعيد الفعل المقاوم.



واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بلباس ما يسمى "كهنة الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلموديه خاصة في أنحاء متفرقة من المسجد.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم".



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.



ووفق "أوروبيون لأجل القدس"؛ شارك 7113 مستوطنًا و(80,653) تحت مسمى "سائح"، في اقتحام المسجد الأقصى، خلال أغسطس الماضي وتكرر ذلك على مدار 23 يومًا، كان أعلاها تسجيلًا في 7 آب إذ اقتحم (2,201) مستوطنًا باحات المسجد الأقصى؛ إحياءً لما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".