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بولندا تسعى إلى تسريع بناء أوّل محطة للطاقة النووية

بولندا تسعى إلى تسريع بناء أوّل محطة للطاقة النووية
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

صرّح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الإثنين، بأنّ بلاده تريد تسريع بناء أوّل محطة للطاقة النووية في البلاد.

العالم- أوروبا

وقال مورافيتسكي: "نريد أن نبدأ بسرعة في تنفيذ بناء محطة للطاقة النووية.. أولاً، مفاعلان ووحدتان"، مشيراً إلى أنّ عملية التفاوض بشأن بناء المحطات "تجري الآن مع كل من واشنطن وفرنسا".

وأضاف: "نحن نتفاوض مع الأميركيين، بالأمس تحدثت عن هذا الأمر مع نائب الرئيس، كامالا هاريس. وقبل أيّام قليلة تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

واختتم رئيس الوزراء بالقول: "لا يتم استبعاد عمل نظامي هذين الموردين، الولايات المتحدة وفرنسا، كحدّ أدنى".

وتعتزم السلطات البولندية بناء 6 وحدات طاقة نووية بقدرة إجمالية من 6 إلى 9 غيغاواط، من المقرّر إطلاق أوّلها في منطقة ساحل "غدانسك" على بحر البلطيق عام 2033، ولم تتم بعد تسمية مقاول البناء.

ووفقاً لموقع "World Nuclear News"، تعتزم بولندا التوسع في مشاريع الطاقة النووية، لتقليص الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء للمنازل والمنشآت الصناعية.

وسيبدأ بناء أوّل محطة للطاقة النووية في عام 2026، مع تشغيل المفاعل الأوّل، بسعة 1-1.6 غيغاواط في عام 2033، وستُنفذ باقي الوحدات كل 2-3 سنوات.

وتقدّر الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات الطاقة النووية بنحو 150 مليار زلوتي بولندي (32 مليار دولار).

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