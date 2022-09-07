روسيا طلبت رفع حجم الترانزيت عبر إيران

العالم - إيران

وفي تصريح ادلى به مساء الثلاثاء اشار قاسمي الى أن مذكرات التفاهم التي وقعتها ايران مع الدول الاخرى للاستفادة من قدرة ممرات الترانزيت في البلاد، وقال: وفقًا للتقارير، هناك 200 مليون طن من ترانزيت البضائع في المنطقة وان اجتذاب نصف هذه الكمية سيعود للبلاد بعوائد مناسبة جدا.

واضاف: لدينا الان عقد مع روسيا لترانزيت 20 مليون طن، وهناك خطة لرفع الرقم إلى 50 مليون طن بناء على طلب روسيا.

وقال وزير الطرق: سنعمل في اطار خطة لفترة 4 اعوام على تطوير الممرات الرئيسية للبلاد في مجال البنية التحتية، بحيث تمر بضائع الترانزيت في المنطقة عبر إيران بواسطة ممر "شمال – جنوب"، وممر "شرق – غرب".

وتابع قائلا: يستغرق نقل البضائع من الهند الى فنلندا من إيران 15 يومًا، بينما يستغرق النقل عن طريق البحر أكثر من 45 يومًا، وسيحدث تغيير اساسي في الشهرين المقبلين في هذه المنطقة.

وقال : ان طريق تشابهار - سرخس (شرق)، وخط سكة حديد رشت - آستارا (شمال غرب) من بين أهم البنى التحتية للسكك الحديدية في البلاد، والتي سيتم الانتهاء منها.

وفيما يتعلق بنقل الزائرين الى العراق بمناسبة زيارة الاربعين الحسيني، اوضح وزير الطرق الايراني انه تم تخصيص نحو 110 آلاف مقعد في النقل الجوي بزيادة مقدارها 40 % عن السنوات الماضية، لافتا الى ان عدد الاشخاص الراغبين بالذهاب جوا الى العراق يبلغ اكثر من 500 ألف شخص.

كما اشار وزير الطرق الى تسيير قطار من مدينة زاهدان (جنوب شرق) الى مدينة خرمشهر (جنوب غرب) لنقل زوار الاربعين الحسيني.

وفي إشارة إلى عدد الطائرات المعطلة، قال قاسمي: عندما تسلمنا الوزارة (قبل عام واحد)، كانت لدينا 76 طائرة قادرة على الطيران، وكجزء من برنامج الصيانة والاصلاح، لدينا الآن أكثر من 170 طائرة جاهزة للطيران.

واردف قائلا: لدينا وضع جيد جدًا من ناحية صيانة الطائرات، ويتم حاليًا صيانة 9 طائرات روسية في إيران بفضل كفاءة وقدرة الخبراء الإيرانيين.