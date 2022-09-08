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السعودية تستثمر في صناعة تكنولوجيا السايبر بـ"إسرائيل" والاخيرة تحظرها عليها!

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعادة فيديو يعود للتصريحات التي أدلى بها جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي لفت فيها إلى سماح السعودية باستثمار أموالها في الكيان الإسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وفي منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، أفاد تقرير نشره موقع "بي بي أس" الإخباري، بأن "كوشنر استثمر ملياري دولار من الصندوق السعودي الذي يديره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مسار التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال.

وكتب الباحث في الشأن الاسرائيلي د. صالح النعامي عن الموضوع قائلا: المضحك المبكي في الكشف عن استثمار كوشنر أموال سعودية في صناعة التكنولجيا والسايبر الإسرائيلية أن "إسرائيل" تحظر تصدير منتوجات هذه الصناعات للسعودية وغيرها من دول عربية باستثناء تلك التي تستخدم في تعقب المعارضين، مثل برنامج "بيغاسوس"، والذي زودته فعلا للسعودية والأردن والمغرب وغيرها.

"نحو الحرية" قال إنه بالرغم من كل ما في الصحافة الإسرائيلية من ابتذال إلا أنها تربي محمد بن سلمان، تخيلوا أنها ترفض فكرة استثمار أموال سعودية في "إسرائيل" لأنها قادمة من جيب شخص مجرم تورط في قتل خاشقجي.

وأما "غدير المهدي" كتب: كوشنير يستثمر أموالاً سعودية في "إسرائيل" بقيمة ملياري دولار. هكذا تتم تبديد ثروات الشعب وامواله.

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