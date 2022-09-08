لبنان.. ارتفاع كبير في قيمة المستوردات!

العالم - لبنان

سجّلت حركة الإستيراد في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 10.5 مليارات دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 18 مليار دولار وهو رقم قياسي يقترب من مستويات ما قبل الأزمة. ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً مقارنة مع العام الماضي حين سجّلت حركة الإستيراد 13.64 مليار دولارللعام كله.

الحصة الأكبر من الاستيراد كان لمنتجات النفط والسيارات والهواتف الخلوية والذهب وبحسب الأرقام سجّلت واردات:

– منتجات النفط والزيوت المستحصل عليها من مواد معدنية 2.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

– قيمة استيراد السيارات السياحية وغيرها من العربات بلغت 835 مليون دولار.

– أجهزة هواتف الخلوي بما فيها أجهزة الهاتف للشبكات فقدّرت بـ 182 مليون دولار.

– واردات الذهب والماس فقد بلغت 858 مليون دولار.

تراجع عدد السيارات المستعملة التي وصلت الى لبنان من 44 الف سيارة مستعملة في العام 2018 الى 27 الف سيارة في العام 2019، ثم الى 7000 سيارة في 2020 ومن المتوقع أن يتراوح العدد للعام 2021 بين 14 و15 ألف سيارة.

المصدر - موقع المنار