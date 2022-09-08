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وزير تجارة سوريا الداخلية: لدينا شح بالمواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن

وزير تجارة سوريا الداخلية: لدينا شح بالمواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم بأن هناك شحا بالمواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الذي ازداد 50 ضعفاً عما كانت عليه بسبب قلة الناقلات الخاصة بالمواد الغذائية حيث كان لدينا 5 ناقلات، أما اليوم فليس لدينا سوى ناقلة واحدة.

العالم - سوريا

وقال الوزير خلال مؤتمر الصحة وسلامة الغذاء: إن سبب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المحروقات والكهرباء والأعلاف والأسمدة والنقل البحري ومشاكل القطع الأجنبي.

واضاف، ويعمل الفريق الاقتصادي على تخفيض تكاليف الإنتاج بكل السبل وكل هذا نتيجة الحرب التي شنت على بلدنا، أما المحروقات فأكد أن عدم توفرها سببه ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التكاليف، وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولاسيما الزيت مقارنة مع الدول المجاورة، وبخصوص الخبز أوضح أنه لا يمكن حالياً إقامة أفران جديدة نظراً لتكاليفها المرتفعة التي تتجاوز مئات الملايين.

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