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بلد محمد بن سلمان، عاصمة المخدرات في الشرق الاوسط

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

في تقرير صادم قالت شبكة سی.ان.ان الاميركية ان مصادرة المخدرات في السعودية وصلت الی مستوی قياسي؛ الامر الذي يعكس مايقوله الخبراء بأن السعودية تحولت الی عاصمة للمخدرات في الشرق الاوسط.

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ويضيف التقرير ان العديد من القبائل تحصل علی أكياس مليئة بالمال لتسهيل مرور وتوزيع المخدرات.

ويقول الخبراء ان المملكة هي أكبر الوجهات الاقليمية وأكثرها ربحاً للمخدرات مشيرين الی ان هذا الوضع يزداد حدة.

كميات مخدرات الكبتاغون الداخلة الی السعودية تزايدت بشكل كثيف خلال السنوات الخمس الاخيرة والتي تتزامن مع سيطرة نظام محمد بن سلمان.

ويری خبراء ان التغييرات الاجتماعية التي ادخلها محمد بن سلمان كانت سبباً لزيادة تعاطي المخدرات بين شباب المملكة في حين تميل الحكومة الی التكتم علی القضية والتقليل من دورها وتنشغل بتقييد الحريات والمداهمات غيرالمجدية وتتاجل في الوقت نفسه أي مساع لتثقيف الشعب في هذا المجال.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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