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مراسل العالم: حافلات ايرانية تحل مشكلة نقل الزوار في العراق

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

استأنف منفذ مهران الحدودي بين ايران والعراق، استقبال مئات الالاف من زوار أربعين الحسين علیه السلام منذ صباح اليوم السبت.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من منفذ مهران الحدودي ان المنفذ فتح أبوابه امام مئات الالاف من زوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام بعد ان تم اغلاقه لمدة قصيرة بسبب عدم وجود حافلات أو سيارات لنقل الزوار.

وأكد مراسل قناة العالم عبور عدة حافلات ايرانية من منفذ مهران لتقل الزوار من المنقذ نحو مدينة كوت العراقية.

وأشار مراسل قناة العالم الی ان المنافذ الحدودية الايرانية الستة، شهدت يوم أمس خروج نحو 400 ألف زائر نحو العراق.

ويعتبر منفذ مهران الحدودي، من أهم وأقرب المنافذ الايرانية العراقية من ناحية القرب الی المدن المقدسة في العراق حيث يبعد عن مدينة كربلاء المقدسة 300 كيلومتر وعن النجف الاشرف 280 كيلومتر وعن مدينة الكاظمين 283 كیلومتر.

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