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بيان بريطاني فرنسي ألماني غير بناء بشأن مفاوضات الغاء الحظر عن إيران

بيان بريطاني فرنسي ألماني غير بناء بشأن مفاوضات الغاء الحظر عن إيران
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك اليوم السبت، بيانا بشأن مفاوضات احياء الاتفاق النووي الايراني، متجاهلة الموقف الامريكي غير البناء.

العالم - أوروبا

وزعمت لندن وبرلين وباريس، في بيانها المشترك أنه: "بينما نقترب من إبرام اتفاق فتحت إيران مجددا قضايا منفصلة مرتبطة بتعهداتها الدولية"، دون الإشارة الى الانسحاب الامريكي من الاتفاق وفرضه اجراءت الحظر الظالمة ضد الشعب الإيراني، ومحاولته تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزعم البيان أن ردود إيران الأخيرة على مسودة الاتفاق النووي، "يثير شكوكا جدية لدى الاتحاد الأوروبي حول نواياها في إحياء الاتفاق" حسب تعبيره، معتبرا أن "النص الأوروبي للاتفاق مع إيران هو أقصى حدودنا".

وأشار بيان فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى تشاورهم مع شركاء دوليين حول كيفية الرد على ما وصفه البيان بـ"التصعيد النووي المستمر لإيران"، حسب زعمه.

يذكر أن واشنطن انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الإتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض إجراءات حظر ظالمة على الشعب الإيراني (الأشد في التاريخ بحسب قادة الولايات المتحدة)، وماتزال امريكا تراوغ وترفض تقديم ضمانات بعدم الخروج ثانية من اي اتفاق مستقبلي محتمل.

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