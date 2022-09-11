موريتانيا.. الداخلية تدعو الأحزاب للتشاور حول تنظيم الانتخابات

العالم - موريتانيا

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي يوم أمس - أن اللقاء بحث آلية مشتركة لخلاصة الردود المُقدمة من طرف الأحزاب وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات فيما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المُقبلة بما يضمن مشاركة الجميع وبطريقة توافقية وشفافة ونزيهة ومقنعة ومقبولة.

وأوضحت أن اللقاء الذي ترأسه محمد محفوظ يأتي تحضيرا للقاء ستنظمه الوزارة خلال الأيام المُقبلة، بإشراف وزير الداخلية سيتم خلاله اعتماد التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في الاجتماع الذي انطلق اليوم.

وحضر اللقاء قيادات 24 حزبا سياسيا.