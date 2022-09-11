المرشح اليساري في البرازيل يعتبر بولسونارو "أسوأ من ترامب"

العالم - الأميركيتان

ووصف لولا داسيلفا،بولسونارو بأنه "أكثر فظاظة وأقلّ تحضّراً ونسخة سيئة" من الرئيس الأميركي السابق.

وبالفعل، كان ترامب قد نال إعجاب بولسونارو، وهو شعبوي يميني متشدد يسبقه لولا في استطلاعات الرأي، قبل انتخابات الثاني من تشرين الأول. وأُطلق عليه لقب «ترامب المناطق الاستوائية».



ويتشابه الاثنان في الأفكار الأيديولوجية، وكانت الروابط بين البلدين واحدة من أقرب العلاقات بين أكبر دولتَين في الأميركيّتَين.

وكان بولسونارو أحد آخر زعماء العالم اعترافاً بفوز الرئيس، جو بايدن، في الانتخابات، كما أصبحت العلاقات بين برازيليا وواشنطن أكثر برودة منذ أن ترك ترامب منصبه.



ويخشى المنتقدون أن يسعى بولسونارو إلى أن يحذو حذو ترامب، ويرفض قبول الخسارة أمام لولا في الانتخابات المقبلة، إذ يزعم، منذ أشهر، من دون أي دليل، أنه يمكن حصول تزوير في الانتخابات.



كما يزعم أنّ نظام التصويت الإلكتروني، الذي حظي بثناء واسع في البلاد، يفتقر إلى المصداقية، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة دستورية.



من جهته، قال لولا للصحافيين في ريو دي جانيرو، إنّ "العالم سيكون مكاناً أفضل، من دون أشخاص مثل بولسونارو وترامب".



وتابع: "العالم يعاني كثيراً بالفعل"، مضيفاً أنه كان يفضّل لو قدّم بولسونارو نفسه كنموذج شبيه ببايدن وسلفيه الديموقراطيين، باراك أوباما، وبيل كلينتون.

ولم يردّ مكتب بولسونارو على الفور على طلب للتعليق.