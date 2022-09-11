حرس الثورة عازم على تطوير تقنيات استراتيجية لحل مشاكل البلاد

العالم-ايران

تفقد العميد علي فدوي، واحة الابحاث التابعة للمركز الاستراتيجي للمياه والطاقة والبيئة بجامعة الإمام الحسين (ع) للتعرف على آخر الدراسات والابحاث حول الجوانب المهمة والاستراتيجية لمشروع معالجة المياه.

وخلال هذه الزيارة التفقدية قال العميد فدوي: إن الاهتمام الخاص بزيادة الإنتاجية في مجال الزراعة، والذي طالما أكد عليه قائد الثورة، كان على جدول أعمال المركز الاستراتيجي للمياه والطاقة والبيئة بجامعة الإمام الحسين (ع) لعدة سنوات، وفي هذا الصدد تم تحقيق العديد من الإنجازات من الآثار الهائلة لتقنية المياه المعالجة.

واضاف: علاوة على ذلك فان هذه الأبحاث لا تزال تجرى بأبعاد مختلفة، وفي نفس الوقت يتابع مركز المياه والطاقة أيضًا تطوير التقنيات ذات الصلة، والتي من المؤمل استخدام هذه التقنيات للمساعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي على نطاق واسع في البلاد.

وتابع العميد فدوي قائلا: إن حرس الثورة عازم على المساعدة في تطوير التقنيات الاستراتيجية من أجل حل المشاكل الرئيسية للبلاد.

وفي هذه الزيارة التفقدية رافق العميد فدوي، كل من العميد محمد رضا حسني أهنكر رئيس جامعة الإمام الحسين (ع)، وجهانسوز رئيس منظمة تعبئة المهندسين الزراعيين.

واستعرض همت مدير المركز الاستراتيجي للمياه والطاقة في هذه الجامعة، آخر نتائج الدراسات والابحاث حول آثار استخدام المياه المعالجة في الوحدات المختلفة لهذه الواحة، بما في ذلك وحدة البذور الزيتية، وحدة علف الذرة، وحدة المحاصيل الصيفية، ووحدة تربية المواشي والدواجن.