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'الانتقالي الجنوبي' يعلن سيطرته على مواقع للقاعدة في أبين

'الانتقالي الجنوبي' يعلن سيطرته على مواقع للقاعدة في أبين
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، الأحد، سيطرة قواته على مواقع هامة لتنظيم القاعدة في أبين جنوبي البلاد.

العالم ـ اليمن

وحسب الأناضول، قال المتحدث باسم قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المقدم محمد النقيب، في تغريدة: "استكمالا لعملية سهام الشرق، تسيطر قواتنا المسلحة الجنوبية على واديي النسيل وموجان، حيث تتواجد معاقل العناصر الإرهابية" دون تفاصيل إضافية.

وأمس السبت، أعلن المجلس انطلاق عملية عسكرية أخرى في محافظة شبوه (جنوب شرق) تحت مسمى "سهام الجنوب" بدعم إماراتي، بهدف ما قال إنها محاربة تنظيم "القاعدة" الذي يتواجد على نطاق واسع في عدد من مديريات محافظة أبين جنوبي اليمن.

والثلاثاء الماضي، سقط 22 قتيلا من عناصر المجلس الانتقالي، في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة أمنية بمحافظة أبين، بينهم قائد الكتيبة الأولى ياسر شائع، وإصابة 7 آخرين.

وواديا موجان والنسيل مواقع مهمة يتحصن فيها عناصر تنظيم القاعدة في سلسلة جبال المراقشة شرقي زنجبار عاصمة أبين.

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