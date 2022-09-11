الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف: لا نرفض التفاوض مع كييف لكن تأجيله يصعّب الاتفاق

لافروف: لا نرفض التفاوض مع كييف لكن تأجيله يصعّب الاتفاق
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تتخلى عن إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، لكن تأجيل المفاوضات يصعّب الاتفاق.

العالم - روسيا

وقال الوزير في برنامج تلفزيوني"على قناة “روسيا 1": "نحن لا نتخلى عن إمكانية التفاوض، لكن هؤلاء من يتخلون عنها يجب أن يفهموا أنه كلما تأجلت هذه العملية، كلما أصبح الاتفاق أصعب".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا.

صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، ردا على سؤال ما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع فلوديمير زيلينسكي بعد تصريحاته، قائلا: "بالطبع، حول كيفية تلبية شروطنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت شروط موسكو ستظل كما هي، أجاب المتحدث باسم الكرملين بالإيجاب، وقال: "بالتأكيد".

وفي وقت سابق، قال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات، مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن المحادثات مستحيلة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".

روابط ذات صلة

موسكو: واشنطن لم تصدر حتى الآن تأشيرة لسيرغي لافروف

لافروف: الغرب استبدل الطرق الدبلوماسية مع روسيا بالعقوبات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيسي سيزور قطر الثلاثاء المقبل

المرشح اليساري في البرازيل يعتبر بولسونارو "أسوأ من ترامب"

سلطات زابوروجيه تكشف أسباب وقف وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية

زيارة وفد حماس لموسكو.. دلالات التوقيت والتأثير

معبر تمرجين جاهز لاستقبال زوار الأربعين الحسيني

مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة مستوطنين غرب جنين