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تجدّد الإشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.. وردود فعل

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

بعد حرب أولى وقعت مطلع التسعينات وأسفرت عن30000 قتيل، وحرب ثانية اندلعت منذ عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من6000 شخص، تصاعدت حدة المناوشات والمواجهات المتواصلة أصلا على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتتن المتنافستين في القوقاز.

العالم خاص بالعالم

أرمينيا أعلنت أن نحو خمسين شخصا على الأقل من جنودها قتلوا بعد تصعيد حاد في الأعمال القتالية معلنة أن عدة بلدات أرمينية حدودية تعرضت للقصف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء و أنها ردت على ما وصفته باستفزاز واسع النطاق من جانب أذربيجان.

وقال رئيس الوزراء الأرميني ، نيكول باشينيان:"تحاول أذربيجان أن تدعي أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل على نوع من الاستفزازات من قبل الجانب الأرمني. هذه المعلومات خاطئة تماما ولا علاقة لها بالواقع".

باكو من جانبها اتهمت يريفان بالقيام بأنشطة مخابرات على طول الحدود وتحريك أسلحة زاعمة أن مواقعها العسكرية تعرضت لهجوم من أرمينيا وأن الأخيرة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعيد تطبيقه.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اعلان موسكو عن توصل الطرفين إلى ذلك الاتفاق داعية إياهما للالتزام به والى حل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا، أما أنقرة فدعت يريفان الى وقف ما وصفتها بالاستفزازات وإلى التعاون في إطار التسوية.

فيما قال المتحدث باسم الكريملين الروسي دميتري بيسكوف:"الرئيس فلاديمير بوتين يبذل قصارى جهده للمساهمة في تهدئة التوترات على الحدود الأذربيجانية الأرمينية.وهذه الجهود مستمرة.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:" لقد كلفنا ممثلين خاصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إصلاح العلاقات مع أرمينيا ولكن الجميع يعلم أن هذه العملية لن تكون مستقلة عن أذربيجان.

قصر الإليزيه وبعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان أعلن أن باريس ستعرض الوضع على مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته حاليا.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من جانبه وخلال مباحثات هاتفية مع باشينيان أكد أن حربا جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة داعيا الى وجوب حل جميع الخلافات في المنطقة سلميا.

وأشار رئيسي الى استعداد بلاده لدعم إحلال السلام في المنطقة محذرا من نفوذ الكيان الصهيوني فيها والذي يشكل عنصرا لزعزعة الامن وتهديدا للمنطقة باكملها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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