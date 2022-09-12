الرئيس رئيسي يتوجه الى اوزبكستان الاربعاء المقبل للمشاركة في قمة شانغهاي

العالم - ايران

وسيزور رئيس الجمهورية اوزبكستان تلبية لدعوة من نظيره الاوزبكي للمشاركة في اجتماع ثنائي وكذلك المشاركة في الاجتماع الثاني لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي المقرر عقده في مدينة سمرقند التاريخية.

وسيجتمع السيد رئيسي خلال زيارته مع نظيره الاوزبكي شوكت ميرضيايف ومن المقرر ان يتمخض اللقاء بين مسؤولي البلدين عن توقيع عدد من وثائق التعاون.

كما سيلتقي رئيس الجمهورية رؤساء الدول المشاركة في القمة يومي الخميس والجمعة (15 و 16 سبتمبر الجاري).

وسيشارك في القمة رؤساء من 15 دولة بمن فيهم الرئيسين الصيني والروسي.

وقال المدير العام لمنظمة شنغهاي للتعاون "جانغ مينغ"، ان قادة الدول الاعضاء سيوقعون خلال اجتماع القمة في مدينة سمرقند الاوزبكية، على المذكرات المتعلقة بالتزام الجانب الايراني من اجل الانضمام الى المنظمة رسميا.

واكد "مينغ" بانه "يتعين على ايران ان تشرع ايضا، في تنفيذ التعهدات الموكلة اليها، لكي تحصل على كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون".

ولفت هذا المسؤول الدولي، بان قرار ضم ايران الى هذه المنظمة، كان قد اتخذ خلال اجتماع القمة للعام 2021 بمدينة دوشنبة الطاجيكية، ومن ثم دخلت الاجراءات اللازمة حيّز التنفيذ لهذا الغرض.

يذكر ان المتحدث باسم رئيس جمهورية أوزبكستان " شيرزاد اسدوف قد اعلن "ان رؤساء 15 دولة من منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بمن فیهم ابراهيم رئيسي سيشاركون في قمة سمرقند المقرر عقده يومي 15 و 16 سبتمبر (الخميس والجمعة) المقبل وهذا سيكون اول قمة مباشرة لقادة منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2019 ونهاية رئاسة أوزبكستان لهذه المنظمة.