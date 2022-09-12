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مراسل العالم: اكثر من 3 ملايين زائر يدخلون العراق

مراسل العالم: اكثر من 3 ملايين زائر يدخلون العراق
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في بغداد بأن عدد الزائرين الذين دخلوا عبر المنافذ الحدودية العراقية بلغ اكثر من ٣ ملايين زائر.

العالم - العراق

وقال مراسل العالم، أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، أعلن عن عدد الزائرين الذين دخلوا عبر المنافذ الحدودية العراقية بانه بلغ اكثر من ٣ ملايين زائر لإحياء الزيارة الاربعينية.

ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين المصادفة يوم الـ20 من صفر وهي مرور أربعين يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأصحابه وأهل بيته في معركة كربلاء أو واقعة الطف، التي حصلت في العاشر من شهر محرم الحرام سنة واحد وستين للهجرة.

وتعتبر الأربعينية من اكبر التجمعات البشرية في العالم حيث يتوافد ملايين الزائرين من العراق وكافة أنحاء العالم وعشرات آلاف مواكب العزاء من شتى بقاع العالم الى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم هذه الذكرى العظيمة.

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