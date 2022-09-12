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مراسلة العالم:

اصابة 4 من عناصر الأمن في درعا جراء انفجار عبوة ناسفة

اصابة 4 من عناصر الأمن في درعا جراء انفجار عبوة ناسفة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في سوريا، بأن اربعة من عناصر دورية أمنية مشتركة اصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة درعا جنوب سوريا.

العالم - سوريا

وقالت مراسلتنا، بإن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة الدورية الامنية في بلدة مزيريب بريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا.

هذا وكانت قد عثرت الجهات المختصة السورية على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي بريف درعا في سوريا وذلك بعملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر مصدر في الجهات الأمنية لسانا أنه خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين “أبو سالم العراقي” و”أبو عمر الجبابي” و”محمد صايل العودات” إضافة لتوقيف عدد آخر منهم تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

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