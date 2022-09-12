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اما الجديد فهو تلميح اسرائيلي ان الاوضاع المتفجرة في الضفة الغربية قد يكون سببها التحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما يعني ان الاحتلال بدا بالفعل يعمل على توسيع حملات الاعتقال لفلسطينيين بدعوى تحريضهم على المقاومة من خلال هذه الوسائل .

وأكد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:" أن الاقتحامات اليومية والاعتقالات التي تجري بحق الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني ولن تمس بالحقوق والثوابت من اجل حريته واستقلاله".

غليان الضفة الغربية يزداد مع تاكيدات تاتي من السجون الاسرائيلية تشير ان الاسير ناصر ابو حميد المصاب بمرض السرطان بات في ساعاته الاخيرة ، وابوحميد ابن مخيم الامعري كان في الانتفاضة الفلسطينية الاولى والثانية من قادة الجناح العسكري لحركة فتح ومحكوم بالسجن المؤبد عدة مرات، بالاضافة الى اشقاءه الاربعة الاخرين الفعاليات في الضفة الغربية مازالت تستمر في الضفة الغربية مطالبة بالافراج عن ابو حميد.

ورغم ان الرجل وفق التقارير الطبية في ايامه الاخيرة الا ان الاحتلال يرفض الافراج عنه بدعوى اقرار قوانين في الكنيست الاسرائيلي تمنع الافراج عن الاسرى المحكومين بالمؤبد حتى على سرير الموت .

قضية ابوحميد احد الصواعق التي تنذر بانفجار الوضع في الضفة الغربية.

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