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أزمة المياه في الحسكة جريمة موصوفة

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

جريمة موصوفة مستمرة في الحسكة إنها قطع المياه عن اكثر من مليون مدني في المدينة والريف، بعد قطع الجيش التركي والمجموعات المسلحة المياه ووقف الضخ في محطة علوك في ريف رأس العين لخروجها عن الخدمة.

العالم - صدى سوريا

وسبب قطع المياه كارثة انسانية على مستوى الانساني وسط صمت اقليمي ودولي.

وشكلت أزمة المياه في الحسكة كارثة انسانية وكان لها اصداء على المستوى الاجتماعي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يكتفي الجيش التركي بالاستهداف المنظم للمناطق شمال شرق سوريا بل عاد الى استخدام ورقة المياه مجددا بهدف مضاعفة الضغوط على المدنين في تلك المناطق بغيت تهجيرهم، وهذه المرة حرس الاتراك على قطع المياه بشكل كامل ما يرفع مستوى الجريمة لاثارتها في المحافل اولية كجريمة حرب.

ودخلت ازمة انقطاع مياه الشرب عن احياء مدينة الحسكة اريافها منح خطر في ظل استمرار الاتراك والمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا الضخ من محطة علوك بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

نافش برنامج "صدى سوريا" في احدث حلقاته هذه المواضيع وسواها مع ضيوف الحلقة:

المحلل السياسي محمد صالح

مدير مياه الحسكة محمود العكلة

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