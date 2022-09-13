كمالوندي ينفي إدّعاء غروسي وجود فجوة رقابية في برنامج ايران النووي

العالم - خاص بالعالم

الاجتماع عادي، لكن الظرف ليس كذلك خاصة انه يأتي في لحظة فارقة تمر بها جهود احياء الاتفاق النووي.

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي استبق نتائج الاجتماع ليرد على ادعاءات مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي حول وجود فجوة رقابية في برنامج إيران النووي، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها.

وفيما حذر كمالوندي الوكالة الذرية من أصدار أحكامها حسب وثائق ملفقة من الكيان الاسرائيلي، دعا الوكالة الذرية والأطراف المتفاوضة الى الابتعاد عن المؤامرات التي لن تسفر عن أي نتائج.

وحول المواقع الإيرانية الثلاثة التي أشار إليها تقرير الوكالة الذرية أكد كمالوندي أن طهران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة بشأن هذه المواقع وأرسلت معلومات وأجوبة على أسئلة الوكالة، كما عقدت جلسات حوارية لحل الغموض.

وبينما ترى طهران أن واشنطن والأطراف الأوروبية تعمل على شن حرب نفسية على إيران لانتزاع امتيازات منها، خيم التشاؤم على موقف مسؤولون أمريكيين الذين استبعدوا التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في اميركا حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

المسؤولون الاميركيون أوضحوا ايضا ان إدارة بايدن لم تتخذ أي قرار بتعليق جهود التوصل لاتفاق نووي، مشيرين الى ان انشغال إدارة بايدن بالشأن المحلي لا يترك سوى وقت قليل للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

وحول الضجة التي اثارتها الترويكا الاوروبية وواشنطن حول الرد الايراني على المقترح الاوروبي، اكد المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف ان رد إيران لا يشكل عقبة أمام عملية استكمال الاتفاق في المفاوضات، موضحا ان ذلك مرهون فقط بالإرادة السياسية للدول المشاركة.

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