'لافروف والوفد الروسي' حصلوا على تأشيرات حضور اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك

العالم - روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إصدار التأشيرات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المرافقين، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوقعت الوزارة في بيان اليوم "إصدار التأشيرات لبقية أعضاء الوفد، وكذلك الحل العاجل للقضايا اللوجستية، نظراً لقيود العقوبات غير القانونية من قبل أمريكا، مما يعرقل الخدمات اللوجستية لوصول الممثلين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان مستشار البعثة الروسية الدائمة في الأمم المتحدة، سيرغي ليونيدشينكو، أكّد في وقت سابق اليوم، أنّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لاوفروف، والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

وأعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في آب/أغسطس الماضي، أنّ السفارة الروسية توجهت إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، وطالبتهما بإصدار تأشيرات دخول لوزير الخارجية سيرغي لافروف وأعضاء الوفد الروسي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليدياً رؤساء الدول والوزراء في 20 أيلول/سبتمبر من الشهر الجاري. وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنّ الوزير الروسي سيلقي كلمته في 24 أيلول/سبتمبر.