وزير خارجية سوريا يلتقي فيلبو غراندي لبحث عودة اللاجئين من لبنان

العالم- سوريا

وقالت مصادر لـ “سبوتنيك” إن الاجتماع المغلق الذي جمع المقداد بغراندي صباح اليوم، تناول ملفّ المهجرين السوريين وسبل عودتهم إلى وطنهم، بما في ذلك التفاصيل الفنية لهذا الملف والخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل استقرارهم في مدنهم وقراهم.

وأوضحت المصادر أن اللقاء استعرض تأثير العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على سوريا، والتداعيات الاقتصادية الخطيرة التي أثرت سلبا على قرار المهجرين السوريين بالعودة الطوعية، إلى جانب انعكاسها السلبي على قدرة الدولة السورية والمنظمات الإنسانية على تلبية المتطلبات الأساسية لعودتهم.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة التصريحات اللبنانية تجاه المهجرين السوريين على أراضي الدولة الجارة، وتأثير بقائهم على مجمل الحياة الاقتصادية في هذا البلد.