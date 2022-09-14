لحج.. انفجار عنيف يهز قاعدة العند الجوية

العالم- اليمن

واوضح مراسلنا ان الانفجارات كانت قوية وعنيفة من داخل قاعدة العند وسط تصاعد اعمدة الدخان وسماع اصوات سيارات الاسعاف.

وقال سكان محليون، ان المنازل القريبة من القاعدة اهتزت جراء قوة الانفجارات، فيما تم تسجيل أضرار مادية في بعض المنازل جراء تطاير شظايا الانفجار.



وفي وقت لاحق تحدثت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية، أن الانفجارات ناتجة عن انفجار مخازن أسلحة في القاعدة العسكرية، دون معرفة الأسباب.



وأوضحت المصادر أن انفجاراً وقع في مخزن أسلحة كبير يحوي صواريخ مختلفة بينها صواريخ كاتيوشا وقذائف متنوعة، وأن مقاذيف تطايرت عقب الانفجار إلى مناطق قريبة من القاعدة.