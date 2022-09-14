الشاباك يوصي بفرض إغلاق على مدن شمال الضفة الغربية

العالم-الاحتلال

وحسب القناة العبرية "كان"، طلب "الشاباك" في توصيته التركيز على منطقة محافظة جنين قبل أن يخرج الوضع الأمني عن السيطرة، حسب تعبيره.

وزعم وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن "قوات الأمن ستواصل نشاطاتها ضد الارهاب في السامرة (الضفة) وفي أي مكان اخر كلما اقتضت الضرورة "، مدعيا أن "إسرائيل ستجبي ثمنا باهظا من مرتكبي الاعتداءات ومن يقف وراءهم".

وجاءت أقوال غانتس ردًا على العملية البطولية قرب حاجز الجلمة شمال جنين الليلة الماضية، والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي واستشهد اثنين من الفلسطينيين.

وبدوره قال قائد فرقة "يهودا والسامرة (الضفة الغربية )" البريغادير آفي بلوط إن "المسلحينِ اللذينِ قُتِلا في حادث جلمة الليلة الماضية قصدا، على ما يبدو، ارتكاب عملية إرهابية"حسب قوله.