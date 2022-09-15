مراسل العالم يوثق عودة زوار الاربعين من منفذ مهران الحدودي

العالم – خاص بالعالم

واشار مراسل قناة العالم الى وجود مركز طبي لاجراء الاسعافات الطبية اللازمة للزوار والتأكد من سلامتهم.

واوضح المراسل انه توجد 64 بوابة دخول الى جانب 65 بوابة خروج لختم اوراق الزوار الثبوتية من منفذ مهران الدولي.

وقال احد الزوار العائدين من الاراضي العراقية ان زيارتهم الى كربلاء المقدسة كانت متميزة كالعادة وهذه الزيارة تذكرهم بسفر عائلة الامام الحسين (ع) بعد استشهاده.

واضاف الزائر انه وعائلته لم يشعروا باي صعوبة وان ايا كان ما شعروا به من صعاب فهم يقدمونها حبا وعشقا للامام الحسين (ع).

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...