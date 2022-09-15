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انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة درعا السورية

انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة درعا السورية
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب حي الضاحية غرب مدينة درعا جنوب سوريا دون وقوع أية إصابات.

العالم - سوريا

وأفادت مراسلة قناة العالم في درعا بان العبوة زرعها مجهولون قرب حي الضاحية غرب مدينة درعا جنوب سوريا .

واعلنت الجهات المختصة السورية العثور على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي بريف درعا في سوريا وذلك بعملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر مصدر في الجهات الأمنية لسانا أنه خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين “أبو سالم العراقي” و”أبو عمر الجبابي” و”محمد صايل العودات” إضافة لتوقيف عدد آخر منهم تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

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