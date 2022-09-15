إعلام عبري: لابيد سيلتقي وزير الخارجية الإماراتي في مكتبه بالقدس

العالم- الاحتلال

وكان ابن زايد قد وصل إلى "تل أبيب" مساء أمس الأربعاء، يرافقه وفد اقتصادي إماراتي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، تزامنًا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاقية التطبيع (أبراهام) بين الجانبين.

وأعلنت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أمس أنّ "وزير الخارجية الإماراتي سيبحث خلال لقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين الطرفين، وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية- الإسرائيلية"، بحسب الوكالة.

ولفتت إلى أنّ وفداً رسمياً اقتصادياً رفيع المستوى يرافق الوزير الإماراتي، وتستمر الزيارة لعدة أيام، تزامناً مع مرور عامين على إبرام اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

وكان رئيس وزراء الاحتلال إسحاق هرتسوغ، زار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في 30 كانون الثاني/يناير 2022، في رحلة على متن طائرة عبرت الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.

وسبق ذلك، دعوة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الوزراء الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى زيارة الإمارات.