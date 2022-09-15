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إذا مُنعنا عن حقوقنا النفطية والغازية..

نعيم قاسم: العدو لن يحصل على ما يريده في 'كاريش'

نعيم قاسم: العدو لن يحصل على ما يريده في 'كاريش'
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّه "في رأينا لم تفت الفرصة لتأليف الحكومة ويمكن الاستفادة من الحكومة الحالية كمنطلق لتأليف الحكومة الجديدة".

العالم - لبنان

ولفت الشيخ قاسم "في تصريح نقلته العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله""، الى ان الفرصة لا زالت مؤاتية خاصةً أنَّ القوى المشاركة في هذه الحكومة هي نفس القوى التي ستؤلف الحكومة المقبلة، خلال هذا العهد وبالتالي ما الذي تغيّر؟".

كما لفت إلى أنه "كما اخترنا هذه المجموعة من المسؤولين والوزراء يمكن المحافظة عليهم أو إجراء تعديلات طفيفة تؤدي إلى إنجاز الحكومة، بدل أن نبني عليها آمالاً وتطلعات كثيرة، لأنّ نفس تشكيل الحكومة هي خطوة إلى الأمام تساعد في الحقيقة على تسهيل انتخاب الرئيس، خاصة أنّ الفترة الزمنية للحكومة قصيرة، وبالتالي لا داعي لأن نعّقد الشروط والمطالب لأن مصلحة البلد في تشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أعلى وأهم وأفضل هذا من ناحية ثانية".

وذكر قاسم، أنّه "لدينا مجلس نيابي جديد لا يستطيع أحد من النواب ومن الكتل أن يصف نفسه بالموالاة أو بالمعارضة لأنه يفترض أنَّ العهد سينتهي قريباً وبالتالي هذا المجلس النيابي سيختار رئيساً وحكومة جديدة وهذا سيفتح أمامنا صفحة جديدة في داخل البلد".

وأشار إلى "أننا نعتبر أنّ من يريد الحل يجب أن ينفتح على القوى النيابية المختلفة في البلد لإيجاد قواسم مشتركة ويجب أن يكون الحوار هو الأساس حتى نتفق على الرئيس وعلى كيفية بناء مستقبل البلد أما أولئك الذين يرمون التُهم ويحاولون التركيز على خيار صدامي، هؤلاء يعطلون في البلد، وهؤلاء لن يحققوا نجاحات، وسيكونوا سبباً من أسباب الانحدار الذي يصيب هذا البلد إضافة إلى الأسباب الأخرى المتمثلة بأميركا والفساد والمفسدين الذين أوصلونا إلى ما نحن عليه".

كما أن "استعراضات التحدي من قبل البعض لن تجدي نفعاً وهي ضوضاء بلا فائدة ومن كان يستطيع أن يجمع أكبر عدد ممكن من النواب ليتفقوا على رئيس فليتفضل من أجل أن ننتقل إلى مرحلة جديدة".

وشدد قاسم، على أنه "أخيراً لقد ولىّ الزمن الذي يستجدي فيه لبنان حقوقه، وقد مرَّ علينا 12 عاماً من أجل أن نحصل على حقوقنا النفطية والغازية والبحرية، وكان الإسرائيلي يستخف بشكل كامل ويفرض الشروط التي يريدها، ولذا لن نصل إلى حل، الآن لبنان يفاوض من موقع قوة الحق ووحدة الموقف والاستعداد لمواجهة التحديات".

وأكّد أنه "لدينا في لبنان كلبنانيين ما نريده من حقوقنا في بحرنا ونفطنا وغازنا ولدى العدو ما يريده في حقل كاريش من النفط والغاز، الآن لا يستطيع هذا العدو الحصول على ما يريده إذا منعنا من الحصول على حقوقنا وعلى ما نريده، هذا التوازن مهم جداً، لبنان يريد حقوقه النفطية والغازية كاملة".

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