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برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي خطوة عملية لتحييد الحظر الأميركي

برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي خطوة عملية لتحييد الحظر الأميركي
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

 قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الایرانی "عباس مقتدايي"، ان عضوية إيران في منظمة شانغهاي للتعاون خطوة عملية لتحييد الحظر الأمیركي المفروض على البلاد.

العالم - ایران

ونقلت وکالة "ارنا" عن مقتدايي قوله : "إن الامريكيين يحاولون شلّ الاقتصاد الإيراني من خلال فرض الحظر لكن هذه السياسة فشلت بشكل جذري".

وتابع: ان منظمة شنغهاي ستعزز علاقات إيران بالصين وروسيا والهند والعديد من الدول الأعضاء فيها.

وأضاف: ان عضوية إيران في المنظمة تظهر أن إيران ستثبت فشل الحظر وعدم فعاليتها بتعزيز الدبلوماسية الدولية بما في ذلك دبلوماسية حسن الجوار وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

وحول عضوية إيران في شنغهاي وأهميتها في حل مشاكل افغانستان قال: ان التعاون الآسيوي قد يكون واسع النطاق للغاية بحيث يضم ايضا تطورات الجارية في أفغانستان.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان وقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة للجمهورية الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك أثناء حضوره قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة وفد ايراني عالي المستوى وعلى رأسه الرئيس الايراني اية الله رئيسي.

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برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي خطوة عملية لتحييد الحظر الأميركي