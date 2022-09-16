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في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا..

العمل الإسلامي في لبنان : لا خيار لنا الا نهج المقاومة 

العمل الإسلامي في لبنان : لا خيار لنا الا نهج المقاومة 
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكدت جبهة العمل الاسلامي في لبنان في بيان، في الذكرى الأربعين على مجزرة صبرا وشاتيلا  أنه لا خيار لنا إلا خيار ونهج المقاومة والتصدي والمواجهة، وأنّ دماء الشهداء على مراحل الصراع العربي والفلسطيني ضد العدو الصهيوني، لا ينبغي أن تذهب سُدىً، بل ينبغي أن تكون حافزاً وجذوة للمضي قُدماً من أجل تلقين العدو الدروس القاسية، ردّاً على مجازره الرهيبة التي ارتكبها منذ عام 1948 وإلى يومنا هذا.

العالم - لبنان

وأشارت إلى أنّ خيار المقاومة والجهاد أثبت جدواه وفاعليته، وأن المقاومة استطاعت اخضاع العدو لشروطها سواء في لبنان أم في قطاع غزة، واليوم في الضفة الغربية المحتلة من خلال تصاعد العمليات الفدائية البطولية يوماً بعد يوم في مدينة جنين والقدس المحتلة وغيرها من مناطق ومدن الضفة المحتلة.

وشدّدت الجبهة على ضرورة المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية وضرورة وحدة الشعب والساحات في معارك الشرف، وعلى أهمية الإثخان في الأرض حتى يمنّ الله علينا بالنصر المؤزر.

اليوم ذكرى اربعين لمجزرة صبرا و شاتيلا وفي عام 1982 في مثل هذا اليوم اقتحمت القوات الصهيونية بمؤازرة بعض الوقات المحلية مخيمي صبرا و شاتيلا و بيروت و ذبح خلال الهجوم عدد كبير من الفلسطينين و اللبنانيين .

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