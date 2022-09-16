الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شعب فلسطين أثبت قدرته على فرض إرادته..

'حماس': عمليات الضفة تأكيد على تصاعد الثورة

'حماس': عمليات الضفة تأكيد على تصاعد الثورة
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن "عمليات إطلاق النار المتواصلة في الضفة تأكيد على تصاعد الثورة في كل مدن الضفة الغربية ردًا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى".

العالم- فلسطين

وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي: "نبارك الفعل البطولي في مدينة خليل الرحمن التي كانت دائماً منخرطة في العمل المقاوم ضد هذا الاحتلال".

وأكد قاسم: "نحن أمام ثورة كبيرة ومتصاعدة ضد الاحتلال ومستوطنيه، وكل محاولات الاحتلال لتخويف شعبنا ستفشل في ردع الشباب المقاوم الذي سيدافع عن المدينة المقدسة بكل ما يملك".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني أثبت أنه قادر على فرض إرادته، وكسر إرادة الاحتلال في كل المحطات الفاصلة"، مؤكدًا بأن "تصاعد المقاومة واشتعالها سيضع الاحتلال أمام محطات صعبة لن يتحملها حتى رحيله عن فلسطين".

روابط ذات صلة

'حماس' تشيد برفض الرئيس التشيلي قبول أوراق اعتماد سفير الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران توقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة بمنظمة شنغهاي

'لــضمان استمرار إمدادات الطاقة'.. ألمانيا تخطو خطوة بشأن مصفاة نفط روسية على أراضيها

في ملف ترسيم الحدود البحرية.. لبنان قاب قوسين من الاتفاق او المواجهة؟

الايراني علي رضا جهانبخش يتألق في الدوري الاوروبي

شاهد.. رصد حوت نافق على شاطئ سيلين في قطر

مجلس النواب اللبناني يرجئ جلسة إقرار موازنة 2022