'حماس': عمليات الضفة تأكيد على تصاعد الثورة

العالم- فلسطين

وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي: "نبارك الفعل البطولي في مدينة خليل الرحمن التي كانت دائماً منخرطة في العمل المقاوم ضد هذا الاحتلال".

وأكد قاسم: "نحن أمام ثورة كبيرة ومتصاعدة ضد الاحتلال ومستوطنيه، وكل محاولات الاحتلال لتخويف شعبنا ستفشل في ردع الشباب المقاوم الذي سيدافع عن المدينة المقدسة بكل ما يملك".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني أثبت أنه قادر على فرض إرادته، وكسر إرادة الاحتلال في كل المحطات الفاصلة"، مؤكدًا بأن "تصاعد المقاومة واشتعالها سيضع الاحتلال أمام محطات صعبة لن يتحملها حتى رحيله عن فلسطين".