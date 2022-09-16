وفد حماس برئاسة هنية ينهي زيارته الرسمية إلى روسيا

العالم- فلسطين

واستهل هنية ووفد قيادة الحركة زيارته إلى موسكو يوم الاثنين بعقد لقاء مهم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

واستعرض هنية ووفد الحركة تطورات القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والميداني، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى بحث سبل توحيد الصف الفلسطيني.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، إن" هنية وجه "رسالة خطية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلمها إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تضمنت العديد من القضايا".

وذكر النونو أن "اللقاء مع لافروف بحث نقطة أساسية، وهي تطوير العلاقة مع روسيا وإحداث التوازن المهم والإيجابي للدور الروسي لصالح القضية الفلسطينية، لا سيما وأن المواقف الروسية كانت دومًا داعمة للحق والشعب الفلسطيني ورافضة للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات بحقه".

وأوضح أن" الزيارة إلى موسكو تكتسب أهمية حقيقية من حيث الهدف والمكان والزمان وطبيعة الوفد الذي تضمن رئيس الحركة ونائبه وعضوين من القيادة الأولى في الحركة. كما التقى هنية والوفد القيادي ليوند سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، وغريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي. وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء حول الواقع الفلسطيني والمستجدات الإقليمية والدولية".

وأكد الوفد" أهمية واستراتيجية العلاقة مع روسيا بوزنها الإقليمي والدولي واستمرار التشاور حول القضايا المختلفة".