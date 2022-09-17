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واشنطن تجدد رفضها تصنيف روسيا كدولة راعية للارهاب

واشنطن تجدد رفضها تصنيف روسيا كدولة راعية للارهاب
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

جددت الإدارة الأميركية رفضها تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب ، وهو مطلب تسعى اليه الحكومة الاوكرانية من انطلاق العملية العسكرية الروسية .

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض ، جون كيربي ، في افادة صحفية , إن إدراج روسيا ضمن لائحة الدول الارهابية ، سيعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا ، حسب زعمه.

وإدعى كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بوجود بدائل أفضل للتعامل مع الجانب الروسي ، بدلا من اعتباره دولة ارهابية ، وفق تعبيره.

وكان بايدن بوقت سابق ابدى رفضه لهذه الفكرة خلال احد المؤتمرات الصحفية .

يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.
بالمقابل ، حذرت الخارجية الروسية من مغبة أقدام واشنطن على إعلان روسيا كدولة راعية للإرهاب موضحة ان هذه الخطوة قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع بين واشنطن وموسكو .

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