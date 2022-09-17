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تأثير زيارة الأربعينية علی وأد الفتنة في العراق

السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

رأی المفكر الاسلامي الشيخ د. يوسف الناصري ان زيارة الاربعين أثرت علی الفتنة السياسية في العراق.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ الناصري في حديث خص به قناة العالم الاخبارية "في زيارة الامام الحسين عليه السلام نقرأ (ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة) هنا من الواضح جداً ان زيارة الاربعين تبعث علی المعرفة الحقة ولذلك رأينا ان العراق قبل الاربعينية كان يعيش فتنة اعصفت به داخلياً ولكن اكراماً واحتراماً وتأثراً بزيارة الاربعينية هدأت كل الاطراف وتروضت.

وتمنی ان يستمر هذا الهدوء ليحكم التنافس السياسي بين الاطراف النفس السلمي بعيداً عن العنف.

وأكد ان تأثير مسيرة الامام الحسين استراتيجياً علی المنطقة برمتها تأثير حقيقي فهي تشكل المحور الاساس في صناعة الانسان ويعتبر الامام الحسين مهندس صناعة الحضارات ومهندس صناعة الحرية والانسانية لكل الاحرار.

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