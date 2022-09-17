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تركيا تعلن انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا

تركيا تعلن انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا.

العالم - تركيا

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".

وكشفت الوزارة في البيان، أن انطلاق السفينتين من الموانئ الأوكرانية، يأتي في إطار اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

وأوضحت، أن الاتفاق يتم التخطيط له لإبحار 7 سفن أخرى أكملت استعداداتها للمغادرة.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

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