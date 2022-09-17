السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نقابة القضاة الجزائرية تقاطع اجتماعا دوليا في "تل أبيب"

نقابة القضاة الجزائرية تقاطع اجتماعا دوليا في
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت نقابة القضاة الجزائرية -اليوم السبت- إنها قاطعت اجتماعا للاتحاد الدولي للقضاة بـ"تل أبيب"، "انسجاما مع الموقف الرسمي الرافض للتطبيع وتضمانا مع الفلسطينيين".

العالم - فلسطين

وأفادت النقابة -في بيان أصدرته- بأنه "على إثر الدعوة الموجهة إلى النقابة الوطنية للقضاة من قبل الاتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة -في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول (الجاري)، تم بصفة رسمية إبلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الأفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث".

وأضافت النقابة أن "ذلك إيمانا منا بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطينية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد".

وتعتبر نقابة القضاة منظمة مستقلة، وهي الممثل الوحيد للقضاة في الجزائر.

وترفض الجزائر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وسبق أن انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما أسماه "الهرولة نحو التطبيع"، مؤكدا أن الجزائر لن تنساق نحوه.

روابط ذات صلة

حماس تتلقّى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

حماس: سنذهب إلى الجزائر بعقلٍ وقلب مفتوحين لتحقيق المصالحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-09-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-09-2022

المصارع الإيراني "کامران قاسم بور" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

رواد فضاء 'شنتشو-14' الصينية ينفذون أنشطة خارج المركبة

رتل أميركي من 100 شاحنة يخترق الحدود العراقية نحو حقول النفط السورية

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المزارعين وأراضيهم شرق غزة