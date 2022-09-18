خشية اسرائيلية من الخطوط الحمر في خطاب السيد نصرالله

العالم - خاص بالعالم

وقال وائل الامام في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الکيان الصهيوني علی مر السنوات حاول ان يوصل المواطن العربي بشکل عام والفلسطيني بشکل خاص، الی حالة من فقدان الأمل وأراد من استدامة ابراز القوة علی الارض، ارغام الشعوب علی تناسي الحقوق المغتصبة في فلسطين أو سوريا أو لبنان.

وشدد علی ان الاحتلال الصهيوني يخطأ في هذه السياسية لأنها لايستطع قراءة التاريخ بشکل صحيح، فالشعوب العربية قادرة علی اعادة بعث نفسها من جديد من خلال نضوج المقاومة والاتحاد فيما بين عناصر محور المقاومة وخياراته والتوافق فيما بينها ثم الوصول الی تحقيق غايات هذا المحور علی ارض الواقع.

وأوضح وائل الامام ان السيد حسن نصرالله اشار في خطابه الاخير الی موضوع حقل کاريش ومن المهم التأکيد علی ان الاحتلال الصهيوني لم يستطع حتی الان القيام بالتنقيب عن الغاز في هذا الحقل وذلک بسبب الموقف الواضح للمقاومة والخط الاحمر الذي رسمه السيد نصرالله لکيان الاحتلال في هذا المجال.