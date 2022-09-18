الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في فلسطين

العالم - مراسلون

حملة اعتقالات في الضفة الغربية واقع لا يتغير بل تزداد وتيرته في كل يوم.

في الساعات الاخيرة عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بينهم اسرى محررين والى ذلك تم اقتحام عددا من المنازل الفلسطينية الذي تم تسليم اصحابها مذكرات لمراجعة جهاز الامن العام الشاباك. من بين المعتقلين الذين طالهم الاعتقال جمعة التايه القيادي في الجهاد الاسلامي والذي امضى اكثر من ثلاثة وعشرين عاما في سجون الاحتلال .

وقال نجل القيادي جمعة التايه، اسامة التايه لقناة العالم:"كانت الطريقة التي اخذوه بها، شرسة كثيراً واعتقلوه بهمجية وحصرونا أنا وامي وأخي في أحدی الغرف، وحاولوا ان يتهجموا علي وعلی أخي وضربونا ولم يسمحوا لأبي ان يودعنا أو يتكلم معنا".

الواقع في الضفة الغربية دعا الامم المتحدة الى التحذير من خطورة الاوضاع في ظل التصعيد الاسرائيلي والذي ادى الى استشهاد خلال العام الجاري اكثر من خمسة وتسعين فلسطينيا بالاضافة الى اعتقال اكثر من ثلاثة الاف فلسطيني بمتوسط عشرة فلسطينيين يوميا واقع دعا المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة للتاكيد بأن المدنيين يدفعون ثمن الاخفاق السياسي.

الی الامم المتحدة انضمت مصر التي حذرت من خروج الوضع عن السيطرة في الاراضي الفلسطينية محذرة الاحتلال من السلوك العدواني غيرالمسؤول في الضفة الغربية.

وقال مدير مركز القدس للدراسات، عماد ابو عواد لقناة العالم:"الامور قد تنفجر في أي لحظة لسببين؛ الاول انتهاكات الاحتلال مستمرة في الضفة الغربية من استيطان وتهويد ومصادرة الاراضي الثاني وجود حافزية لدی الجيل الفلسطيني الجديد الذي بات يری بأن لاافق سياسي ولا اقتصادي وبالتالي يريد أخذ زمام المبادرة، وهذه السلسلة ستتواصل لحين انفجار الوضع الذي ربما سيحدث خلال الاعوام القليلة القادمة".

الاحتلال الاسرائيلي يحاول فرض العضلات في الضفة الغربية لكن هذه العضلات لن تغير من واقع ان الانفجار قادم لا محالة.

انتقاد الامم المتحدة لكيان الاحتلال الاسرائيلي وأيضاً التحذيرات المصرية لن تغير من الواقع في الضفة الغربية شئ، اولهما ان الاحتلال الاسرائيلي يتعامل مع الضفة الغربية بأنها العمق الاستراتيجي له وثانياً لأن الاحتلال يری نفسه فوق القوانين الدولية.