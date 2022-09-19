الدفاع الروسية: إرهابيو 'النصرة' نفذوا 5 اعتداءات بمنطقة خفض التصعيد بإدلب

العالم - سوريا

وقال اللواء البحري في مركز التنسيق الروسي بحميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية أوليغ جورافليوف في بيان: تم تسجيل 5 اعتداءات من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد منها اعتداءان في حلب وثلاثة في اللاذقية.

وتم في الثاني عشر من الشهر الجاري رصد 3 حالات قصف من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة خفض التصعيد ونفذت باتجاه المناطق المحررة في محافظة إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قواتها الجوية قصفت معقلاً لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بمحافظة إدلب ما أدى إلى القضاء على 45 إرهابياً بينهم متزعمون ميدانيون.