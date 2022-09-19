الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: إرهابيو 'النصرة' نفذوا 5 اعتداءات بمنطقة خفض التصعيد بإدلب

الدفاع الروسية: إرهابيو 'النصرة' نفذوا 5 اعتداءات بمنطقة خفض التصعيد بإدلب
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي نفذ 5 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - سوريا

وقال اللواء البحري في مركز التنسيق الروسي بحميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية أوليغ جورافليوف في بيان: تم تسجيل 5 اعتداءات من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد منها اعتداءان في حلب وثلاثة في اللاذقية.

وتم في الثاني عشر من الشهر الجاري رصد 3 حالات قصف من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة خفض التصعيد ونفذت باتجاه المناطق المحررة في محافظة إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قواتها الجوية قصفت معقلاً لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بمحافظة إدلب ما أدى إلى القضاء على 45 إرهابياً بينهم متزعمون ميدانيون.

روابط ذات صلة

مقتل 45 ارهابيا لـ'النصرة' بقصف لسلاح الجو الروسي في ادلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجواء حكومية 'إيجابية' في لبنان

طهران: اجتماع حول مفاوضات رفع الحظر قد يعقد في نيويورك

أنقرة تؤكد مواصلتها الجهود لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا

وزير الخارجية الإماراتي  يجري مباحثات مع وزير حرب كيان الاحتلال

الدفاع الروسية: إرهابيو 'النصرة' نفذوا 5 اعتداءات بمنطقة خفض التصعيد بإدلب

6 قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لدونيتسك