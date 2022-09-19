تشكيك خبراء عسكريين صهاينة بقدرة تل أبيب على مواجهة إيران

العالم – العين الاسرائيلية

وأشار عليان الى أن ما قاله اسحاق بريك كان يشرح الواقع تماما على اعتبار أن التغير في موازين القوى في المنطقة لم تعد كما كانت في السابق، حتى انهم كانوا قد صرفوا مليارات من الشيكل على أن يكون هنالك انجاز لعملية معينة او لدراسة حول كيفية توجيه ضربة قاسية الى المفاعلات النووية او لأي ضربة أخرى داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنها استهدفت السيبرانية ومفاعل نطنز حتى العلماء والخبراء النوويين الايرانيين بداخل إيران.

ولفت عليان الى أنه فيما يتعلق بالمواجهة المباشرة فكان هذا الكلام يقال كثيرا حيث سبق وان قيل لترامب وقيل لبايدن مؤخرا، حيث أن الكابح الرئيسي في منع أي عدوان اسرائيلي تجاه إيران هو إدارة جو بايدن الجديدة على اعتبار أن هنالك أزمة داخلية في أمريكا.

وبحث برنامج"العين الاسرائيلية" في ملفات عديدة شكلت مسار اهتمام الاعلام الاسرائيلي لعل أبرزها التهديدات التي اطلقها لبيد لإيران والتي كانت مدار بحث لخبراء عسكريين وأمنيين شككوا في قدرة تل أبيب على القيام بهذه الخطوة وتحمل تداعياتها.

وتطرق البرنامج الى ما طرحته التلفزة العبرية ملف تنامي صناعة المسيّرات الايرانية ومدى خطورتها على الكيان، وتبقى تهديدات المقاومة في لبنان مدار بحث دائم في الاروقة السياسية والعسكرية والاعلامية الاسرائيلية واحتمالات المواجهة النارية على الحدود الشمالية.

كما تناول البرنامج ملف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يبقى هاجسا كبيرا للكيان لثبات المقاومة التي لا تثنيها الاعتداءات ولا الاعتقالات التي يمارسها جيش الاحتلال لاضعافها.

وليست جديدة التهديدات الاسرائيلية لإيران وليس جديدا أيضا التشكيك والتحذير من جانب الخبراء العسكريين والأمنيين الصهاينة من مغبة الاقدام على مهاجمتها نظرا الى العواقب الوخيمة التي سيواجهها الكيان وهذا ما قاله اسحاق بريك للقناة الـ12 العبرية.

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