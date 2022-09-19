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بالصور .. مرقد الإمامين العسكريين (ع) يعج بالزوار

بالصور .. مرقد الإمامين العسكريين (ع) يعج بالزوار
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تستمر الزوار التوافد الى مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية.

العالم - العراق

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