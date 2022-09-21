السفارة اليمنية تنظم ندوة في دمشق في ذكرى الثورة اليمنية

العالم-اليمن

حاضر في الندوة السفير اليمني في سوريا، عبدالله علي صبري، الذي أكّد أنّ هذه الثورة الشعبية، استطاعت اسقاط الوصاية الخارجية والهيمنة الأميركية، عن البلاد.

وأشار السفير عبدالله علي صبري، في تصريح صحفي، الى أنّ ثورة الشعب اليمني، استنهضت كل القدرات في مواجهة الارهاب التكفيري وبناء الدولة، مشددا على أنّ الصمود والاستبسال في مواجهة العدوان المفروض على البلاد، كانت من ثمار ثورة 21 ايلول / سبتمبر.

السفير عبدالله علي صبري، أكّد أنّ هذه الثورة، دفعت باليمنيين، بأن يكونوا فاعلين على مستوى الاقليم، وامتلاك القدرات التي شكلت توازن رعب بالفعل من مختلف الجوانب، وبرهنت للاعداء عدم قدرتهم، على الحسم العسكري في الحرب على اليمن.

الوزير المفوّض في السفارة اليمنية في دمشق رضوان الحيمي، أكّد أن اليمن بتصّديها للحرب المفروضة على البلاد، استطاعت قطع الأيادي الخارجية، كما اعادت الجمهورية اليمنية الى حضن المقاومة.

وشدّد رضوان الحيمي، على أنّ ثورة 21 سبتمر، رفع رأس الشعب اليمني والأمة العربية في مواجهة هذه الحرب، وأكّدت أنّ اليمن سيبقى الى جانب القضية الفلسطينية، وقضايا الامّة المحقّة.