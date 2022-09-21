تكرار التجمعات المعترضة في عدة مناطق بمدن إيرانية

تكرار التجمعات المعترضة في عدة مناطق بالمدن الايرانية

شهدت بعض المدن الايرانية ليلة الاربعاء تجمعات معترضة التي تطالب بمتابعة ملف قضية الشابة مهسا أميني، تم التلاعب بها وحرفها عن مسيرها الاصلي بواسطة بعض المخربين.

قام المخربون بمهاجمة رجال الامن وتحطيم الاموال العامة، اضافة تعرضهم للدين الاسلامي الحنيف ونظام الجمهورية الاسلامية وإطلاقهم شعارات نابية.

يأتي هذا على الرغم من ان المسؤولين الايرانيين أكدوا حرصهم الشديد على متابعة ملف وفاة الشابة مهسا أميني، والتحقيق في جميع ابعاد القضية والوقوف على وقائع الحادثة بحذافيرها.

‌أن ما يحصل من تحريك وتعكير للاستقرار، يأتي ضمن المحاولات التي عادة ما تتكرر بين فترة وأخرى لضرب نظام الجمهورية الاسلامية ويتم تحريك خيوطها من خارج الحدود.