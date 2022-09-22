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كوبا تشجب العقوبات على روسيا والتدخل في شؤون بيلاروس

كوبا تشجب العقوبات على روسيا والتدخل في شؤون بيلاروس
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

شجب وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز، العقوبات المفروضة على روسيا والتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، ودعا إلى حل دبلوماسي "بناء وواقعي" للنزاع في أوكرانيا.

العالم- الأميركيتان

وقال باريلا، متحدثا في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نعارض التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس، ونجدد رفضنا لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا الاتحادية".

وشدد الوزير الكوبي، على أن" بلاده تؤيد حلا دبلوماسيا للنزاع في أوكرانيا، يضمن الأمن والسيادة للجميع".

ويشار إلى أن كوبا تخضع على مدى أكثر من 60 عاما للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وتم قطع العلاقات الدبلوماسية بين امريكا وكوبا في منتصف القرن الماضي، وبعد ذلك فرضت واشنطن الحظر التجاري على هذه الجزيرة.

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