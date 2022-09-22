الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أقيمت صباح اليوم الخميس مراسم احياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس (ذكرى بدء حرب دكتاتور العراق المقبور صدام على ايران للفترة 1980 - 1988 )، بالقرب من مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني (رض) جنوب طهران، في العاصمة، وكافة المحافظات الايرانية .

روابط ذات صلة

اللواء باقري: اذا ما شعرنا باي خطر من الوجود الصهيوني في المنطقة سنرد عليه بقوة

اللواء باقري : الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد

عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

4 طرق لمنع الانتفاخ قبل حدوثه

الزهار یحذر من استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الأقصى..هذه الانتهاكات لن تمر

روسيا توافق على تعيين سفيرة جديدة لواشنطن لدى موسكو

عودة لبنان إلى سلم أولويات الرياض

فيديوغرافيك.. عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني

الحظر الجائر ودموع تماسيح بايدن على الشعب الايراني .. ايهما نصدق