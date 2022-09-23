حماس تنعي ضحايا غرق المركب اللبناني

العالم - فلسطين

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة (23-9): إن "حماس" تعرب عن "خالص التعازي والمواساة إلى عموم شعبنا الفلسطيني، وخاصّة أهلنا في مخيمي نهر البارد وشاتيلا في لبنان، وإلى الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري، ولذوي ضحايا حادث المركب".

وتمنّت "حماس" أن "تتكلّل جهود إنقاذ الغرقى وإسعاف المصابين بنجاح، وأن يحفظ شعبنا وأبناءنا اللاجئين في المخيمات اللبنانية والشعبين الشقيقين اللبناني والسوري من كلّ مكروه وسوء".

وتعرّض مركب يحمل العلم اللبناني للغرق قبالة موانئ طرطوس عند الحدود اللبنانية السورية، وعلى متنه 150 مهاجرا بطريقة "غير شرعية" عبر البحر، منهم عشرات الفلسطينيين من مخيم "نهر البارد" شمال لبنان.

وفي آخر إحصائية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي: إن عدد ضحايا غرق القارب ارتفع إلى 81، في حين بلغ عدد الناجين 19.