الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تنعي ضحايا غرق المركب اللبناني

حماس تنعي ضحايا غرق المركب اللبناني
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعربت حركة "حماس" عن تعازيها في ضحايا حادثة غرق المركب اللبناني قبالة مدينة طرطوس السورية، والذي خلّف عشرات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة (23-9): إن "حماس" تعرب عن "خالص التعازي والمواساة إلى عموم شعبنا الفلسطيني، وخاصّة أهلنا في مخيمي نهر البارد وشاتيلا في لبنان، وإلى الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري، ولذوي ضحايا حادث المركب".

وتمنّت "حماس" أن "تتكلّل جهود إنقاذ الغرقى وإسعاف المصابين بنجاح، وأن يحفظ شعبنا وأبناءنا اللاجئين في المخيمات اللبنانية والشعبين الشقيقين اللبناني والسوري من كلّ مكروه وسوء".

وتعرّض مركب يحمل العلم اللبناني للغرق قبالة موانئ طرطوس عند الحدود اللبنانية السورية، وعلى متنه 150 مهاجرا بطريقة "غير شرعية" عبر البحر، منهم عشرات الفلسطينيين من مخيم "نهر البارد" شمال لبنان.

وفي آخر إحصائية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي: إن عدد ضحايا غرق القارب ارتفع إلى 81، في حين بلغ عدد الناجين 19.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق قبالة ساحل طرطوس إلى 73 شخصا

غرق مركب مهاجرين يحمل 27 مصريا قبالة سواحل ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد دعما للنظام وتنديدا بأعمال الشغب

تونس.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎

نتنياهو: لن نسمح للابيد بإقامة دولة فلسطينية

حزب العمال التونسي: سعيّد استغل صعوبات المعيشة لتمرير ترسانة قوانين قهرية

شاهد بالفيديو... الرئيس الإيراني: استفدنا من فرصة أعمال الجمعية العامة لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية

'هآرتس': اقتصاد المغرب يغرق ومحمد السادس يفضل أضواء باريس الساطعة