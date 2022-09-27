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 المشهد اليمني..

الغاز اليمني في الواجهة، الإمارات تخطط لبيعه لأوروبا

الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

عاد موضوع سرقة الغاز والنفط اليمني الى الواجهة حيث تحدثت مصادر متعددة عن قيام الامارات بعقد صفقات مع المانيا وفرنسا لبيع الغاز اليمني.

العالم المشهد اليمني

واعترف رئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بوجود صفقات لبيع الغاز اليمني مضيفا ان حكومته بالتعاون مع الامارات تسعى لابرام عدد من الصفقات وأنها مستعدة لذلك. لكن شركة توتال الفرنسية تشترط اتفاقا حول القضايا الأمنية خشية أن تقصف صنعاء المنشآت الغازية بالصواريخ البالستية.

وشدد العليمي على ان هناك حديثا بشأن تصدير الغاز لفرنسا والمانيا برعاية اماراتية هذا وكان مسؤولون في صنعاء حذروا في وقت سابق الامارات وجميع الشركات الاوروبية من عقد صفقات لسرقة الغاز والنفط اليمنيين.

واشارت صنعاء سابقا الى انها لن تعترف باي اتفاق تبرمه هذه الدول مع حكومة المرتزقة معتبرة العملية سرقة لثروات اليمن.

فهل برأيكم تقدم الدول الغربية على مساعدة الامارات في سرقة الغاز اليمني؟ وهل ستواجه هذه الشركات اي مشاكل امنية في حال اصرت على القيام باستخراج وتصدير الغاز دون اي موافقة من حكومة صنعاء؟ وماهي الاهداف الاماراتية في عقد صفقات حول الغاز اليمني.

أكد فهمي اليوسفي وزير الاعلام اليمني أن تصريحات العليمي تتويج للنهب الاماراتي المتواصل للغاز اليمني مشيرا الى أن قرار الامارات بتزويد أوروبا بالغاز لمنع روسيا من استخدام هذا السلاح ضد أوروبا وان الناتو يسعى منذ التسعينات ايجاد البدائل للغاز الروسي حيث يستغلون انشغال اليمنيين بالهدنة لتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة.

ونوه اليوسفي الى أن العليمي يسعى لكسب الدعم الغربي وإضعاف موقف القوى المعادية للعدوان مشددا الى ان المس بثروة اليمن جريمة وطنية.

فيما أشار الاعلامي اليمني عبد السلام جحاف الى ان العقود التي أبرمتها الامارات مع الدول لتزويدها بالغاز تستنفذ الكمية التي تنتجها الامارات من الغاز وانه لا الاماراتيين ولا القطريين قادرون على تلبية حاجة ألمانيا من الغاز منوها الى أن نهب ثروات اليمنية لن يستمر بعد التحذير الذي أطلقه السيد الحوثي وان تحالف العدوان أكثر حاجة للهدنة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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