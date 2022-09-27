الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: على أدعياء الدفاع عن حقوق الشعب الايراني إنهاء أربعة عقود من الحظر الظالم

كنعاني: على أدعياء الدفاع عن حقوق الشعب الايراني إنهاء أربعة عقود من الحظر الظالم
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى دعم اميركا واوروبا لمثيري الشغب في ايران وقال، انه من الافضل لادعياء الدفاع عن حقوق الشعب الايراني التخلي عن الشعارات الكاذبة والبالية وانهاء اربعة عقود من اجراءات الحظر الظالمة واللاانسانية المفروضة على هذا الشعب.

العالم - ايران

وقال ناصر كنعاني: ان نهج العدو تجاه نظام الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني مقترن بالنفاق والمعايير المزدوجة دائما.

وتابع : أن أميركا وبعض الدول الأوروبية ووسائل إعلامهما المضلل ووسائل إعلام مناوئة للجمهورية الاسلامية الناطقة بالفارسية المدعومة من الغرب استغلت حادثة مأساوية قيد التحقيق (وفاة مهسا اميني) بذريعة مناصرة حقوق الشعب الإيراني ولم تدخر جهدا في دعم المشاغبين والمخلین بأمن الشعب.

واشار الى انها تجاهلت و قللت من شأن تواجد الملايين من الإيرانيين في الشوارع وساحات البلاد دعما لنظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وبلادهم ومعارضتهم الشديدة للفوضى وأعمال الشغب.

وصرح كنعاني أنه لا شك أن الحرب المعرفية والمشتركة التي شنها الغرب ضد الشعب الإيراني ستسجل في التاريخ فشلا اخر هذه المرة ايضا كسابقاتها، داعیا المتشدقین بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني إلی التخلي عن شعاراتهم الزائفة والبالیة ووضع حدا لعقود من الحظر القاسي واللاإنساني ضد الشعب الايراني.

روابط ذات صلة

طهران تؤكد أن مخطط واشنطن بتخفيف حظر الاتصالات لن يمر دون رد

كنعاني: ايران لن تتوانى في الرد على أي عدوان

كنعاني: التهرب من سماع الحقائق لا يساعد كيان الفصل العنصري الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو...اصطدام مسبار "ناسا" بكويكب بقصد تحويل مساره

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس والخليل

العميد "سريع" يوجه تحذيراً شديد اللهجة للشركات الأجنبية التي تنهب ثروات الشعب اليمني

عباس يهنئ وزير الحرب الصهيوني بعيد رأس السنة العبرية!...حماس تدين

العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته

شاهد بالفيديو... حركة النهضة تنفي أي صلة لها بملف تسفير الشباب الى العراق وسوريا