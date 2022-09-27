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نائب وزير أفغاني يدعو 'طالبان' لإعادة فتح مدارس الفتيات

نائب وزير أفغاني يدعو 'طالبان' لإعادة فتح مدارس الفتيات
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

دعا شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، سلطات بلاده الى إعادة فتح مدارس الفتيات بعد الصف السادس، قائلا إنه ليس في تعاليم الإسلام ما يحظر تعليم الفتيات.

العالم - أفغانستان

وجاءت مناشدة ستانيكزاي، اليوم الثلاثاء، خلال تجمع كبير لحكومة "طالبان" في كابل.

وقال ستانيكزاي "ينبغي توفير التعليم للجميع، دون أي تمييزو يجب أن تحصل المرأة على التعليم، لا يوجد حظر في الإسلام على تعليم الفتيات".

وأضاف "دعونا لا نمنح الفرصة لآخرين لخلق فجوة بين الحكومة والشعب، إذا كانت هناك مشكلات فنية، يجب حلها، وفتح مدارس الفتيات."

وتتضمن هذه إجراءات طالبان منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية، على الرغم من الوعود الأولية بعكس ذلك.

وقالت "طالبان" إنها تعمل على خطة لفتح مدارس ثانوية للفتيات لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.

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